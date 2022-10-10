Пациенты с Донбасса после лечения в Югре отправились домой

Все пациенты получили месячный запас лекарств Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из клиник Сургута писали еще девять пациентов с Донбасса. После лечения их отправили домой с месячным запасом лекарств. Также по телефону они смогут получить консультации медицинских работников. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

В августе 2022 году в травматологическую больницу и кардиологический центр Сургута самолетом Миноброны РФ доставили жителей Макеевки. Среди них оказались раненые жители Донбасса и военнослужащие. В больницах им оказывали помощь на протяжении полутора месяцев.

Так, в кардиодиспансере часть пациентов после обследования прооперировали, одному из них восстановили кровоток в артериях сердца, провели аортокоронарное шунтирование. Другому пациенту поставили протез клапана. После этого они прошли реабилитацию.

Сейчас в медицинских учреждениях Сургута остаются семь пациентов с Донбасса.