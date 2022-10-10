В колонию Ивделя привезли запрещенные предметы

Сотрудники колонии вовремя заметили запрещенные предметы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительную колонию Ивделя на севере Свердловской области в ночь на 10 октября 2022 года пытались передать запрещенные предметы – четыре сотовых телефона и две сим-карты. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Ночью на участке внутренней запретной зоны на тропе наряда сотрудники ИК-62 нашли и изъяли два свертка, которые были обернуты клейкой лентой. Внутри находились сотовые телефоны с сим-картами.

Ранее стало известно, что в ИК-63 Ивделя заключенный после свидания пытался пронести в камеру запрещенные вещества, закрепленные на язычке ботинка. Ранее мужчину приговорили к 16 годам по нескольким статьями, связанным с наркотиками.