ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки в Свердловской области на 20%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Всего за девять месяцев текущего года заемщики ВТБ в регионе оформили около 4,5 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 14,7 млрд рублей.

По программе господдержки на приобретение жилья в новостройках банк в сентябре выдал кредиты на 403 млн рублей, с начала года объем выдач по программе составил 3,3 млрд рублей. На сопоставимую сумму, более 400 млн рублей, клиенты ВТБ в регионе оформили в прошлом месяце льготную ипотеку для семей с детьми. Семейной ипотекой за январь-сентябрь воспользовались более 700 заемщиков, общая сумма предоставленных им кредитов – 2,8 млрд рублей.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты могут получить в ВТБ средства под 6,7% с учетом дисконта за цифровые сервисы. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%. Клиенты с тремя и более детьми могут получить в ВТБ жилищный кредит под 3% (в ДФО – под 0,1%).

В целом по стране по итогам сентября свыше 600 тысяч ипотечных заемщиков получили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.