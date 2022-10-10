СК начал проверку после нападения женщины на чужого ребенка

Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району начал проверку после нападения женщины на чужого ребенка в школе № 27.

- В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента, для чего принимаются меры к опросу родителей пострадавшего мальчика, очевидцев и иных лиц, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение. В школе отказались комментировать инцидент.

- Всю информацию мы передали в прокуратуру, - кратко пояснили в образовательном учреждении.

Ранее мы рассказывали о похожем случае в школе № 98. Там женщина набросилась на мальчика, который отказался идти в кабинет директора. Мама другого ученика схватила мальчугана за шиворот и протащила по лестнице.