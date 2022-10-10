В центре Екатеринбурга водители встали в пробку из-за ремонта дорог

На Луначарского тоже образовался затор Фото: Олег ГАЛИМОВ

В центре Екатеринбурга утром, 10 октября, три улицы оказались в пробках из-за ремонта дорог. Согласно сервису Яндекс.Карты, на Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко ремонтные работы ведутся сразу в трех местах. Из-за этого большинство навигаторов направляют автомобилистов по соседним улицам Короленко и Луначарского.

Движение на улице Мамина-Сибиряка практически парализовано. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что летом в Екатеринбурге перекрывали движение по Хасановской от дома № 22 до Шаумяна.