В Свердловской области похолодает до нуля градусов

Скоро свердловчанам снова придется достать из шкафов теплые куртки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ближайшее время заметно похолодает. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ночное время столбики термометров будут опускаться до нуля градусов. При этом местами пройдут дожди, правда, согласно прогнозам, небольшие.

- В первой половине недели осадков немного, вероятны они в основном в северных районах Свердловской области, - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В понедельник, 10 октября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +10, +15 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Во вторник, 11 октября, ночью на севере области похолодает до нуля градусов, в остальной части региона столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов. Также ожидается небольшой дождь.

В среду, 12 октября, в ночное время столбики термометров опустятся до 0,+5 градусов. Ночью и утром местами ожидается туман. В дневное время потеплеет до +8, +13 градусов, преимущественно без осадков.