Родители выступили против усиления охраны в детских садах Екатеринбурга

Родителям не разрешали заходить в группу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских садах Екатеринбурга усилили охрану. После нововведения родителям запретили заходить в группы. Им пришлось передавать детей воспитателям на входе в здание, из-за чего в дверях начали скапливаться очереди. После этого родители выступили против таких мер.

- Это только усложнило жизнь родителям и воспитателям и наоборот поставило под угрозу безопасность детей. Если привести ребенка до восьми утра, то можно зайти в ближайший к группе вход, но на первом этаже нужно передать ребенка воспитателю, а она уже сама отводит его в группу на второй этаж. При этом все те дети, которые уже находятся в группе, остаются без присмотра, - рассказала E1.RU мама ребенка, который ходит в садик № 286 на Опалихинской, 28.

В садике объяснили родителям, что благодаря таким мерам меньше вероятности, что кто-то посторонний проникнет в здание садика через другие подъезды.

В департаменте образования «КП-Екатеринбург» рассказали, что эта мера безопасности была введена, как пробная. И после того, как стало понятно, что она неудобна, ее отменили.

- Данную модель впервые апробировались на двух группах. При этом один воспитатель с одной группы встречал детей из обеих групп, а второй воспитатель был с детьми двух групп, - рассказали в ведомстве. - Но, действительно, данная модель оказалась не удобной, в том числе, для родителей. Прием детей будет организован в прежнем режиме.