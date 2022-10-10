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Происшествия10 октября 2022 2:20

В Екатеринбурге сгорел Chevrolet Cruze

Огонь охватил машину на улице Ангарской
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара была задействовано две единицы техники и семь человек личного состава

В тушении пожара была задействовано две единицы техники и семь человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером, 9 октября, сгорел Chevrolet Cruze. Огонь охватил машину на улице Ангарской.

- В 20:25 поступило сообщение о пожаре. На площади один квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля Chevrolet Cruze, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара была задействовано две единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание было потушено в течение двух минут.

Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге у ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина вспыхнула отечественная легковушка ВАЗ-2107. Огонь охватил автомобиль на площади три квадратных метра. На место ЧП оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили огонь в течение трех минут.