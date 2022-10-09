УрФУ получит 2 миллиарда рублей на создание «Передовой инженерной школы»

Программу поддержали крупные компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

УрФУ получит 2 миллиарда рублей на создание проекта «Передовая инженерная школа». Полученные деньги от предприятий-партнеров будут направлены на создание лабораторий и покупку специального оборудования, сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров, передает агентство ТАСС.

Программу поддержали крупные компании, такие как «Синара - Транспортные машины», «Камаз» и «Евраз».

- Каждое из этих предприятий не просто имеет статус участника, оно еще и гарантирует финансирование до 2030 года. Наши партнеры дают нам почти 2 миллиарда рублей на реализацию этого проекта, - заявил Виктор Кокшаров.

Выделенные деньги в университете также потратят на организацию практик и стажировок для студентов. Кроме того, сотрудники смогут участвовать в реализации образовательных программ.

«Передовые школы инженерии» - федеральный проект, который поможет обучить квалифицированных инженерных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики. УрФУ стал единственным вузов в Уральском федеральном округе, который выиграл конкурс на реализацию этой программы.

Помимо УрФУ, инженерные школы появятся еще в 15 вузах страны. Впервые о том, что в уральском университете реализуют эту федеральную программу стало известно летом 2022 года.