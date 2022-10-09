Пожарные потушили торфяной пожар у деревни Большое Седельниково

В тушении пожара было задействовано более 100 челочек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарным в Свердловской области удалось полностью потушить тлеющий торфяник под Сысертью. О том, что получилось ликвидировать торфяной пожар возле деревни Большое Седельниково в пресс-службе МЧС сообщили 9 октября.

- Благодаря слаженным усилиям сотрудников МЧС России и территориального звена РСЧС удалось ликвидировать торфяной пожар у деревни Большое Седельниково. Первоначально площадь пожара составляла 35 гектаров, на его ликвидации были задействованы более 100 человек и десятки единиц спецтехники, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Однако работы на месте возгорания продолжаются. На месте остается часть группировки для недопущения повторного возгорания, сообщают в свердловском МЧС.

Еще 8 октября было известно, что огнеборцы активно продолжают тушить тлеющий торфяник у Большого Седельниково: в тушении были задействованы 111 человек и 31 единица техники.

Для определения скрытых очагов пожарные использовали специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа, что позволяет оценить обстановку и принять своевременные меры по дотушиванию очагов тления.