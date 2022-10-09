Жителю Алапаевска грозит 8 лет тюрьмы за выращивание мака

Все стебли изъяли стражи порядка. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области в группе "Патрульный участок"

Жителю Свердловской области грозит до 8 лет тюрьмы за выращивание мака. Мужчина из Алапаевска на своем участке вырастил 840 стеблей растения – этого хватило для возбуждения уголовного дела. Все стебли изъяли стражи порядка.

«Все изъятые растения в дальнейшем были направлены на экспертизу, которая установила, что представленные стебли являются растениями Мак, содержащими наркотическое средство. Общая масса растений в высушенном виде составила около 6 килограмм», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области в группе «Патрульный участок» «Вконтакте».

Житель Алапаевска на допросе заявил, что начал выращивать мак с весны 2022 года и регулярно ухаживал за растениями. Мужчина также признался, что начал этим заниматься, чтобы в дальнейшем изготавливать наркотическое средство для личного употребления.

Свою вину свердловчанин признал и написал явку с повинной. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас житель Алапаевска находится под домашним арестом.