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Происшествия9 октября 2022 11:34

В Екатеринбурге женщина показывала грудь автомобилистам

Женщину в неадекватном состоянии заметили очевидцы возле «Леруа Мерлен»
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Женщину заметили днем 9 октября

Женщину заметили днем 9 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заметили женщину, которая вела себя неадекватно. Неизвестная вышла к проезжей части возле гипермаркета «Леруа Мерлен» и показывала грудь проезжающим мимо автомобилистам.

По словам очевидцев, со временем женщина окончательно оголила плечи и грудь на проезжей части возле переулка Базового.

- Возле «Леруа Мерлен» автомобилисты заметили женщину, явно в неадекватном состоянии. Она ходила по дороге и показывала грудь проезжающим мимо машинам, - поделился подписчик Telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

Женщина оголила грудь на проезжей части возле переулка Базового. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

Женщина оголила грудь на проезжей части возле переулка Базового. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

Женщину заметили днем 9 октября. На данный момент неизвестно, поступали жалобы от автомобилистов, а также ее мотивы.