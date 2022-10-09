В Екатеринбурге женщина показывала грудь автомобилистам

Женщину заметили днем 9 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заметили женщину, которая вела себя неадекватно. Неизвестная вышла к проезжей части возле гипермаркета «Леруа Мерлен» и показывала грудь проезжающим мимо автомобилистам.

По словам очевидцев, со временем женщина окончательно оголила плечи и грудь на проезжей части возле переулка Базового.

- Возле «Леруа Мерлен» автомобилисты заметили женщину, явно в неадекватном состоянии. Она ходила по дороге и показывала грудь проезжающим мимо машинам, - поделился подписчик Telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

Женщина оголила грудь на проезжей части возле переулка Базового. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

Женщину заметили днем 9 октября. На данный момент неизвестно, поступали жалобы от автомобилистов, а также ее мотивы.