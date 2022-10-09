Жительница Екатеринбурга пожаловалась на работу общественного транспорта

Девушка получила грубый отказ от водителя на просьбу вернуть деньги за проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга устроила скандал в общественном транспорте. Пассажирка потребовала вернуть деньги за проезд в автобусе маршрута №57а, но получила грубый отказ от водителя. Причиной возмущения стала поломка автобуса – девушка успела проехать только одну остановку.

- Я спросила, почему стоим и поедет ли дальше автобус. На что водитель сказал, что автобус дальше не поедет. Я попросила вернуть деньги, билет предлагала вернуть, ведь я даже близко не подъехала к своей остановке, - рассказывает пассажирка автобуса порталу «Е1».

По ее словам, водитель в грубой форме отказал возвращать деньги за проезд. Пассажирам автобуса предложили пересесть в другой автобус, однако такой вариант девушку не устроил.

- Ждать его 40 минут не было времени: утро, все опаздывают на работу. Я еще раз попросила вернуть деньги за проезд, на что мне поступил очень грубый отказ от водителя, - рассказывает жительница Екатеринбурга.

Девушка также отметила, что помимо нее в такой же ситуации оказалось еще около 15-ти пассажиров. Им пришлось пересаживаться в другой транспорт, повторно потратив деньги на проезд.