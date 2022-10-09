Автовокзал в Каменск-Уральском прекращает работу

Варианты транспортного обслуживания уже рассматриваются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автовокзал в Каменск-Уральском прекратит свою работу в ноябре, однако жители города не останутся без междугородних автобусов. По словам главы свердловского Минтранса Василия Старкова, варианты транспортного обслуживания уже рассматриваются.

- Мы не оставим жителей Каменска-Уральского без автобусного сообщения. Министерство транспорта совместно с администрацией муниципалитета прорабатывает более актуальные варианты транспортного обслуживания каменцев, - заявил Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в разговоре с порталом «Е1».

Автовокзал в Каменск-Уральском перестанет окончательно работать с 10 ноября. Об этом предупредили в объявлениях на кассах самого вокзала. Причина закрытия – нерентабельность и убыточность в последние годы работы.

«Уведомляем вас, что с 10 ноября 2022 года автовокзал (ООО «АВИС») прекращает свою деятельность по предоставлению полного комплекса услуг пассажирам пригородного, междугородного и межрегионального автобусного сообщения», - говорилось в объявлениях.

В администрации Каменск-Уральского сразу же предупредили, что автобусы не прекратят ходить. Один из вариантов, который рассматривают для горожан, это продажа билетов на автобусные рейсы на железнодорожном вокзале.