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Общество9 октября 2022 7:25

Автовокзал в Каменск-Уральском прекращает работу

Автовокзал закроется в ноябре, но горожане не останутся без междугородних рейсов
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Варианты транспортного обслуживания уже рассматриваются

Варианты транспортного обслуживания уже рассматриваются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автовокзал в Каменск-Уральском прекратит свою работу в ноябре, однако жители города не останутся без междугородних автобусов. По словам главы свердловского Минтранса Василия Старкова, варианты транспортного обслуживания уже рассматриваются.

- Мы не оставим жителей Каменска-Уральского без автобусного сообщения. Министерство транспорта совместно с администрацией муниципалитета прорабатывает более актуальные варианты транспортного обслуживания каменцев, - заявил Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в разговоре с порталом «Е1».

Автовокзал в Каменск-Уральском перестанет окончательно работать с 10 ноября. Об этом предупредили в объявлениях на кассах самого вокзала. Причина закрытия – нерентабельность и убыточность в последние годы работы.

«Уведомляем вас, что с 10 ноября 2022 года автовокзал (ООО «АВИС») прекращает свою деятельность по предоставлению полного комплекса услуг пассажирам пригородного, междугородного и межрегионального автобусного сообщения», - говорилось в объявлениях.

В администрации Каменск-Уральского сразу же предупредили, что автобусы не прекратят ходить. Один из вариантов, который рассматривают для горожан, это продажа билетов на автобусные рейсы на железнодорожном вокзале.