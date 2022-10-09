На трассе Екатеринбург-Тюмень пьяный водитель без прав вылетел в кювет

Водитель, устроивший аварию, привлекался к административной ответственности уже 11 раз. Фото: сообщество "Екатеринбург-Серов (online) "Вконтакте"

На трассе Екатеринбург-Тюмень пьяный водитель без прав попал в занос, вылетел в кювет и перевернулся. В результате происшествия двое пассажирок 17-ти и 18-ти лет доставлены в больницы.

- 23-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос с последующим опрокидывание в кювет. Парень был освидетельствован инспектором ДПС, результат положительный, состояние опьянения установлено. Водительское удостоверение отсутствует, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, выяснилось, что государственные номера на машине были подложные, а водитель, устроивший аварию, привлекался к административной ответственности уже 11 раз.

ДТП случилось примерно в 02:34 часов, на 34-ом километре. Фото: сообщество "Екатеринбург-Серов (online) "Вконтакте"

Обе пассажирки госпитализированы. 18-летняя девушка доставлена в городскую больницу №36, 17-летняя – в ДКГБ №9.

Инцидент произошел ночью 8 октября. ДТП случилось примерно в 02:34 часов, на 34-ом километре федеральной трассы, уточняют в пресс-службе ГИБДД.

Днем 8 октября другая авария произошла под Сысертью. На 10 километре дороги Ольховка-Двуреченск «Опель Вектра» врезался в «Ниссан Тиида». За рулем первой машины была 50-летняя женщина. За рулем второй — 59-летний мужчина.