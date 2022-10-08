Под Сысертью при столкновении «Опеля» и «Ниссана» пострадали четыре человека

Авария произошла на 10 километре дороги Ольховка-Двуреченск Фото: УГИБДД по Свердловской области

В половине третьего часа дня под Сысертью произошла авария. На 10 километре дороги Ольховка-Двуреченск «Опель Вектра» врезался в «Ниссан Тиида». За рулем первой машины была 50-летняя женщина. За рулем второй — 59-летний мужчина.

- «Опель Вектра», двигаясь по главной дороге, которая на перекрестке меняет направление, не уступила дорогу транспортному средству «Ниссан Тиида», которое двигалось справа по главной и имело преимущественное право проезда, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

В итоге пострадали оба водителя. Также травмы получили пассажиры. В «Опеле» пострадала 38-летняя пассажирка, а в «Ниссане» 46-летняя. Их доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга.