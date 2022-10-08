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Происшествия8 октября 2022 13:55

111 огнеборцев тушат горящий торфяник у деревни Большое Седельниково

Там активно тлеет шесть гектар торфяника
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
С помощью шансового инструмента огнеборцы перемешивают торф, после чего заводняют территорию Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С помощью шансового инструмента огнеборцы перемешивают торф, после чего заводняют территорию Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области огнеборцы продолжают тушить торфяник у деревни Большое Седельниково, что под Сысертью. Сейчас там продолжает активно гореть шесть гектар.

- Огнеборцы продолжают работу по ликвидации отдельных очагов тления. С помощью шансового инструмента они перемешивают торф, после чего заводняют территорию, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Для определения скрытых очагов пожарные используют специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа, что позволяет оценить обстановку и принять своевременные меры по дотушиванию очагов тления. В тушении торфяника участвуют 111 человек и 31 единица техники.