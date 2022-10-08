Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге в начале следующей недели

Бабье лето на Урале продолжается Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Холодов в начале следующей рабочей недели жителям Екатеринбурга ждать не стоит. Бабье лето продолжается. Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов тепла. Днем же они поднимутся до +12...+14 градусов. Ветер будет западный с порывами до 14 метров в секунду.

- Ожидается переменная облачность, без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Похожая погода будет и во вторник. Только ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов. А ветер будет без порывов со скоростью 3-8 метров в секунду.