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Общество8 октября 2022 8:15

По трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма проехались 116 тысяч человек за месяц

Теперь в Минтрансе хотят сделать движение трамваев по линии еще быстрее
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
По новой линии уже месяц курсируют трамваи «Львята»

По новой линии уже месяц курсируют трамваи «Львята»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошел ровно месяц, как между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили скоростной трамвай «Львенок». В связи с этим в региональном правительстве посчитали, сколько всего пассажиров он успел перевезти за это время.

- За месяц действия нового межмуниципального трамвайного маршрута, движение по которому запустил губернатор Евгений Куйвашев, «Львята» перевезли 116,7 тысячи пассажиров, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Теперь в региональном министерстве транспорта подумывают о том, как повысить скорость движения «Львят».

- Заметную часть времени состав стоит на регулируемых перекрестках. Поэтому есть возможность ускорить движение за счет средств организации дорожного движения и регулировки светофоров, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.