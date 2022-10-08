По трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма проехались 116 тысяч человек за месяц

По новой линии уже месяц курсируют трамваи «Львята» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошел ровно месяц, как между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили скоростной трамвай «Львенок». В связи с этим в региональном правительстве посчитали, сколько всего пассажиров он успел перевезти за это время.

- За месяц действия нового межмуниципального трамвайного маршрута, движение по которому запустил губернатор Евгений Куйвашев, «Львята» перевезли 116,7 тысячи пассажиров, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Теперь в региональном министерстве транспорта подумывают о том, как повысить скорость движения «Львят».

- Заметную часть времени состав стоит на регулируемых перекрестках. Поэтому есть возможность ускорить движение за счет средств организации дорожного движения и регулировки светофоров, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.