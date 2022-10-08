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Общество8 октября 2022 7:08

За месяц тарелка борща в Екатеринбурге подешевела на 15 рублей

Теперь в среднем она стоит 109 рублей 32 копейки
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Стоимость одной тарелки рассчитывалась исходя из стоимости самых дешевых продуктов.

Стоимость одной тарелки рассчитывалась исходя из стоимости самых дешевых продуктов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появились свежие данные о том, сколько стоит тарелка борща в Екатеринбурге. Индекс стоимости популярного блюда рассчитали специалисты при информационной поддержке «Комсомольской правды». Результаты публикуются каждый месяц на сайте индекс-борща.рф.

Так, за прошедший месяца одна тарелка борща в столице Урала подешевела почти на 15 рублей. В сентябре она стоила 124 рубля 89 копеек, а теперь стоит 109 рублей 32 копейки.

- Борщ - простое и понятное для всех россиян блюдо, которое состоит из доступных компонентов, - объяснят составители индекса. - Для простых людей, стоимость борщевого набора позволяет увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным городам.

Кстати, стоимость одной тарелки рассчитывалась исходя из стоимости самых дешевых продуктов. А бульон делался не на говядине, а на курице.