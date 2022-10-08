За месяц тарелка борща в Екатеринбурге подешевела на 15 рублей

Стоимость одной тарелки рассчитывалась исходя из стоимости самых дешевых продуктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появились свежие данные о том, сколько стоит тарелка борща в Екатеринбурге. Индекс стоимости популярного блюда рассчитали специалисты при информационной поддержке «Комсомольской правды». Результаты публикуются каждый месяц на сайте индекс-борща.рф.

Так, за прошедший месяца одна тарелка борща в столице Урала подешевела почти на 15 рублей. В сентябре она стоила 124 рубля 89 копеек, а теперь стоит 109 рублей 32 копейки.

- Борщ - простое и понятное для всех россиян блюдо, которое состоит из доступных компонентов, - объяснят составители индекса. - Для простых людей, стоимость борщевого набора позволяет увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным городам.

Кстати, стоимость одной тарелки рассчитывалась исходя из стоимости самых дешевых продуктов. А бульон делался не на говядине, а на курице.