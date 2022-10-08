В Североуральске пожарные спасли из горящего дома 16 человек

Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятом часу утра в Североуральске начался пожар. На улице Каржавина загорелся двухэтажный дом. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров.

- Пожарно - спасательными подразделениями эвакуированы 16 человек, из них шесть детей, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники, десять человек личного состава.

В 05.13 огонь был полностью потушен, завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.