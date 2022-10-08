Жительница Екатеринбурга перевела мошенницам больше миллиона рублей, чтобы вернуть мужа

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попытка вернуть мужа с помощью магического обряда обернулась для 42-летней жительницы Екатеринбурга большой финансовой потерей. Мошенница, представившаяся целительницей и пообещавшая помочь наладить отношения с мужем, просто увела у нее 1 миллион 111 тысяч рублей. В итоге женщина обратилась за помощью в полицию.

- Заявительница рассказала, что с лета ее отношения с супругом значительно ухудшились, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Начались ссоры, во время одной из которых мужчина даже предложил развестись. Гражданка очень переживала по этому поводу и поделилась своей печалью с сестрой. Родственница, пытаясь помочь ей, не нашла ничего лучшего как посоветовать обратиться к какой-нибудь целительнице, и даже нашла в интернете подходящее объявление. Так женщина связалась через мессенджер с некоей «Марфой». Та согласилась «помочь», но добавила, что просто «посмотреть» ситуацию стоит 1000 рублей. Женщина деньги перевела. Потом целительница заявила, что исправить мужа можно за 30 тысяч. Женщина деньги опять перевела. Потом целительница заявила, что одна она не справится и будет работать в паре со своей сестрой «Инной», а та работает уже за 500 тысяч. Потом схожим образом у доверчивой женщины выманили еще 600 тысяч.

- При этом «целительница» объясняла женщине, что «лечение» уже началось и если его прекратить, супруг может серьезно заболеть, - уточняют в полиции. - Впрочем, как уверяла «Инна», все деньги после проведения ритуалов она вернет. В подтверждение «колдунья» отправила в чат расписку и фото своего паспорта.

В итоге их жертва не только использовала все свои сбережения, но и набрала кредитов. Вскоре «целительницы» перестали выходить на связь и женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».