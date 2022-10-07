В Нижнем Тагиле 15-летняя девочка угодила под колеса трамвая, перебегая пути

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле 15-летняя девочка угодила под колеса трамвая, когда перебегала пути. Инцидент произошел 7 октября у дома № 2Б по проспекту Вагоностроителей недалеко от остановки общественного транспорта. Пострадавшая получила ушиб ноги, ей назначено амбулаторное лечение.

- Трамвай следовал по маршруту № 17 «УВЗ - ГГМ», в салоне находились 20 пассажиров, никто травм не получил. Вагоновожатая имеет стаж вождения – два года, за нарушение ПДД к административной ответственности не привлекалась, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Родители девочки рассказали, что каждый день их дочь ездит в школу на трамвае. В этот день она опаздывала на занятия, увидев отъезжающий трамвай на противоположной стороне улице, она побежала к нему, но не рассчитала безопасную дистанцию.

По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой учится пострадавшая.