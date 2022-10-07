Также явление будет заметно в Тюмени Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Екатеринбурга в октябре смогут наблюдать солнечное затмение. По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, 25 числа можно будет увидеть, как диск закроется на 83%.

- Также явление будет заметно в Тюмени, там оно будет еще больше на 1%, но там Солнце будет расположено на самом закате, - отметил ученый.

Напомним, в конце июня жители Свердловской области могли наблюдать необычное астрономическое явление: в один ряд выстроились Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, они были расположены в том же порядке, что и в Солнечной системе относительно Солнца. Специалисты называют это парадом планет.