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Общество7 октября 2022 15:15

В Екатеринбурге 56 сотрудников завода получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Предприятие задолжало им 2,2 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Только после принятых мер все 56 работников смогли получить свои деньги

Только после принятых мер все 56 работников смогли получить свои деньги

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге 56 сотрудников предприятия по производству строительных и металлических изделий получили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, работодатель с марта по июль этого года задолжал им 2,2 миллиона рублей.

- В связи с выявленными нарушениями трудовых прав работников руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также отношении директора ООО «Группа Ермак» возбуждено дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Только после принятых мер все 56 работников смогли получить свои деньги, предприятие отчиталось о том, что задолженность погашена в полном объеме.