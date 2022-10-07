В Екатеринбурге 56 сотрудников завода получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Только после принятых мер все 56 работников смогли получить свои деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге 56 сотрудников предприятия по производству строительных и металлических изделий получили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, работодатель с марта по июль этого года задолжал им 2,2 миллиона рублей.

- В связи с выявленными нарушениями трудовых прав работников руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также отношении директора ООО «Группа Ермак» возбуждено дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Только после принятых мер все 56 работников смогли получить свои деньги, предприятие отчиталось о том, что задолженность погашена в полном объеме.