Вдова первого президента России высказалась о получении центром «Мемориал»* Нобелевской премии мира

Наина Ельцина отметила, что первый президент России всегда поддерживал усилия «Мемориала»* Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова первого президента России Бориса Ельцина высказалась о получении центром «Мемориал»* Нобелевской премии мира. Наина Ельцина поздравила сотрудников организации и отметила, что для правозащитников это является высокой наградой.

- В 1989-м, в год создания «Мемориала»*, его членом стал Борис Николаевич Ельцин. Позже он вошел и в его Общественный совет. Я хорошо помню, как Борис и в личных разговорах, и публично высоко оценивал деятельность этой организации. И это были не просто слова, - сообщила Наина Ельцина пресс-службе одноименного центра.

Она добавила, что первый президент России всегда поддерживал усилия «Мемориала»* в восстановлении исторической справедливости.

Напомним, что «Мемориал»* был ликвидирован по решению Верховного суда 28 декабря 2021 года. Причиной тому стало нарушение закона об иноагентах.

*Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр «Мемориал» является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирован в РФ