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Дом. Семья7 октября 2022 14:04

Житель Нового Уренгоя приютил кота мобилизованного земляка

Хозяина кота Тимоши мобилизовали
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Животное приютил житель Нового Уренгоя Михаил Лихачев. Фото: портал Ямал1

Животное приютил житель Нового Уренгоя Михаил Лихачев. Фото: портал Ямал1

Житель Нового Уренгоя Михаил Лихачев приютил кота мобилизованного земляка. Теперь у Тимоши есть новый дом.

- Мама мобилизованного новоуренгойца живет в другом городе, мы с ней на связи. Она приехала в город решить дела сына, я пригласил ее в гости, посмотреть, как устроился Тимоша. Я понимаю, что у животного один хозяин, но почему бы мне, если есть возможность, не помочь, - цитирует Михаила портал Yamal1.

Ранее мы рассказывали добрую историю пса Рубика. Он попал в передержку под Екатеринбургом прямиком из Москвы. Хозяин домашнего питомца попал под частичную мобилизацию. Теперь пес живет на Урале.