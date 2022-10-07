В юбилейный год в Нижнем Тагиле высадили больше 240 тысяч цветов

Около 150 саженцев высадили на проспекте Ленина, рядом с музеем ИЗО и в Театральном сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году высадили больше 240 тысяч цветов. Городские цветники и газоны украсили однолетние и двухлетние растения. Об этом сообщает мэрия.

Также в парках, скверах и придорожных участках высадили больше 500 деревьев, около 2,5 тысяч кустов акации, кизильника и сирени.

В парке «Народный» сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» в честь коллег, погибших во время исполнения служебных обязанностей, высадили 77 деревьев. Также новую аллею заложили работники Роспотребнадзора. На улице Доктора Юрьевой высадили 40 яблонь и 60 тополей.

Около 150 саженцев высадили на проспекте Ленина, рядом с музеем ИЗО и в Театральном сквере. Завершила кампанию акция ЕВРАЗа «Семейное дерево». 7 октября сотрудники и ветераны предприятия высадили клены Гиннала и яблони вдоль придорожной территории по улице Доктора Юрьевой.