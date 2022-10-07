В Екатеринбурге продают открытку с автографом Жириновского за 90 000 рублей

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В Екатеринбурге продают письмо с открыткой, которую подписал депутат фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Объявление с коллекционной находкой было опубликовано на сайте Avito.

В описании сказано, что письмо и открытку владелец объявления получил в марте 2017 года. А свое обращение к депутату фракции мужчина отправил еще в 2016 году, после президентских выборов в США.

- Я получил ваше обращение, с которым внимательно ознакомился. Спасибо вам за доверие, которое вы оказались, обратившись ко мне. Излагаемые вами доводы и предложения по вопросу прошедших выборов в США рассмотрены и приняты во внимание, - сообщается в письме.

В настоящий момент, объявление на сайте просмотрели больше тысячи человек. Ранее, в Серове планировали открыть памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который скончался в апреле 2022 года.