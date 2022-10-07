Мэр Екатеринбурга взял на контроль помощь семьям мобилизованных

Обратиться за поддержкой можно в любой день с 09:00 до 18:00. Фото: сайт мэрии Екатеринбурга/Федор Серков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял на контроль помощь семьям мобилизованных. Об этом сообщает администрация.

- Мы должны относиться к родственникам мобилизованных граждан как к своим семьям. Пока мужчины выполняют боевые задачи, поставленные перед ними государством, мы должны поддержать их детей, жен и родителей, - заявил глава города.

В столице Урала 7 октября заработал волонтерский центр «Мы рядом», который будет заниматься помощью семьям мобилизованных. Организацию создали по распоряжению Орлова. Центр будет решать бытовые проблемы родственников и другие сложные ситуации.

Обратиться за поддержкой можно в любой день с 09:00 до 18:00. В центре работают 300 волонтеров. Кроме того, запросы на помощь будут приниматься и через районные военкоматы. Организация будет взаимодействовать с военными комиссариатами Екатеринбурга для сверки данных.