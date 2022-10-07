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Общество7 октября 2022 13:05

В Екатеринбурге двое студентов украли с карты местной жительницы 17 тысяч

Молодые люди нашли «пластик» на улице, но не стали возвращать его владельцу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В отношении обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

В отношении обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге двое студентов украли с карты 26-летней местной жительницы 17 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне потеряла банковский «пластик», а позже обнаружила, что с ее счета пропала крупная сумма.

- Под подозрение пропали двое учащихся местного вуза 25 и 24 лет. Они дали признательные показания и пояснили, что нашли кредитку потерпевшей на улице, после чего у них возник корыстный умысел на хищение с карты денежных средств, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.