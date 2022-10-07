Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

В Нижнем Тагиле скончался известный на Урале скульптор Леонид Южаков, ему было 82 года. Он участвовал в оформлении гостиницы «Металлург», кафе «Театральное», а также аллее дворца имени Окунева, Дворца пионеров и многих других объектов не только в этом городе, но и в Переславле-Залесском и Кировграде.

По данным издания TagilCity.ru, Леонид Александрович Южаков родился в Новой Ляле в 1940 году, свою деятельность он начинал в 1969 году, тогда же он закончил художественно-графический факультет педагогического института.

Работы скульптора отправляли на многочисленные зональные, региональные и международные выставки.

Его творения хранятся в коллекциях музейно-выставочного центра ОАО НТМК/Нижний Тагил, музее УВЗ, а также в частных собраниях России, США, Чехословакии, Израиля.