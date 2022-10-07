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Общество7 октября 2022 12:34

Экс-губернатор Эдуард Россель рассказал о строительстве второй ветки метро Екатеринбурга

Он поделился своим мнением о ее будущем на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM)
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Первую линию метро в Екатеринбурге строили 32 года

Первую линию метро в Екатеринбурге строили 32 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель сегодня, 7 октября, высказался о будущем второй ветки метро в Екатеринбурге. Своим мнение по ее возможному строительству он поделился на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM).

- Вторую ветку метро не можно, а нужно построить, - сказал Эдуард Россель. - Когда 2 апреля 1990 года я стал председателем облисполкома, федерация уже не финансировала строительство метро. И мы с Алексеем Петровичем Воробьевым, председателем правительства обсудили это. Я говорю: давай как бы ни было тяжело нам, будем выделять городу областные деньги и достроим эту ветку. Мы строили 15 лет все станции. И я сделал заявку уже на вторую ветку. Я знаю, что началось движение. Технический проект делается и так далее. Это уже начало второй ветки. Думаю все будем нажимать на это дело и построим вторую ветку. Я не уйду из жизни, пока не построим! (Смеется).

Первую ветку метро Екатеринбурга строили с 1980 по 2012 год. С тех пор периодически городские и региональные власти высказываются о подготовке к строительству второй ветки.