В Екатеринбурге построят несколько школ до 2025 года

В 2025 год в районе улицы Шефской и проспекта Космонавтов заработает гимназия «Арт-Этюд» Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 октября на ВИЗе начали строить школу № 41. Она станет первым образовательным учреждением в городе, построенным по концессии. До 2025 года в столице Урала должны построить несколько школ, сообщает портал 66.RU.

В 2023 году власти хотят завершить школу № 40 на улице Мичурина, 181. В Солнечном должен появиться «губернаторскоий лицей». А в 2024 году построят школу в 17-м квартале Академического.

Также в 2025 год в районе улицы Шефской и проспекта Космонавтов заработает гимназия «Арт-Этюд». Помимо этого, уже прошла отбор на выделение софинансирования школа на Рощинской.

Кроме того, в рамках концессионного соглашения возводится школа № 4 в Верхней Пышме на улице Советской. В рамках концессии хотят построить и учебное заведение в Березовском.

Ранее замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, что площадка под строительство №41 уже зачищена. По ее словам, до начала 2023 года будет проведен нулевой цикл работы. Партнером проекта со стороны бизнеса выступает «Атомстройкомплекс».