Екатеринбуржцев, обвиняемых в похищении криптоэксперта, отпустили домой

По одной из версий, Исраилов задолжал похитителям крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский суд Екатеринбурга отпустил под домашний арест фигурантов уголовного дела о похищении криптоэксперта Сеймура Исраилова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда. Как выяснилось, в конце июля Алексей Зверев, Важи Гамоян и Георгий Майсурадзе вышли из СИЗО.

Ранее следователь Никита Матвейчук, занимающийся данным уголовным делом, заявлял, что к похищению Исраилова могут быть причастны 10 человек.

- Они группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия похитили Сеймура Исраилова из помещения салона красоты, принадлежащего Звереву. После чего доставили в квартиру на Ткачей, 13 и удерживали там до освобождения сотрудниками полиции - рассказывал в суде следователь следственного отдела по Кировскому району.

Всем фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.