Монета на счастье: в Екатеринбурге участники государственно-частного партнерства возобновили традицию торжественного запуска строительства нового объекта

Старт стройке дан! Фото: Антон Коровин

Участниками стали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и управляющим Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. По давней строительной традиции, они бросили в первый бетон будущей школы монеты на счастье.

«Мы присутствуем при очень значимом для нашего города событии, - отметил Алексей Орлов. – Ведь сейчас мы открываем не типовые школы, а настоящие образовательные центры. И здесь, в центре многоквартирного жилого микрорайона, скоро появится большой культурно-образовательно-спортивный кластер. Строительство школы на тысячу мест планируется завершить к концу 2023 года. А его современная инфраструктура будет востребована не только среди учеников, но и доступна жителям района. Рад, что у нас задействован в этом проекте один из самых наших надежных, давних партнеров – компания «Атомстройкомплекс». Поэтому уверен, что все работы по строительству они выполнят качественно и в срок».

Первый бетон - в основание будущей школы. Фото: Антон Коровин

Первый опыт возведения в городе школы в рамках государственно-частного партнерства намерены тиражировать и развивать. А значит, жилые кварталы быстрее станут прирастать умными школами и уютными детскими садами.

«Сегодня решаем одновременно две важные задачи, - отметил глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. – Во-первых, строим новую инфраструктуру, новые дома. Во-вторых, внедряем альтернативные механизмы финансирования, которые позволят ускорить строительство жизненно важных социальных объектов. Наше партнерство способствует комплексной застройке, сбалансированному развитию города, в котором одинаково заинтересованы и жители, и бизнес, и власть».

Монетки. Фото: Антон Коровин

Строительство ведется на месте старого аварийного здания школы, снесенного несколько лет назад. Новое здание школы рассчитано на 925 учащихся и подразумевает применение самых современных образовательных и инженерных технологий. В школе запланировано создание библиотечного центра, блока мастерских, актового зала на 600 посадочных мест, пищеблока с профессиональным оборудованием, спортивного ядра, включающего несколько спортивных залов и стадион. Блок начальных классов рассчитан на 400 учеников, в нем запроектированы помещения продленного дня – игровые комнаты и спальни. Все пространство школы будет адаптировано для маломобильных групп. Принять первых учеников обновленная школа № 41 сможет осенью 2024 года.

Присутствующая на открытии директор школы № 41 Ольга Гоголина поделилась планами на то, что фотографии начала стройки непременно станут частью будущего музея в новой школе, улыбнувшись: «Теперь у нас на все здесь места хватит». Монетки специально для данного торжества заготовил девелопер: они из технического серебра, с логотипами Екатеринбурга и компании «Атомстройкомплекс». Одну оставили – да будущего школьного музея.