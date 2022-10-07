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Общество7 октября 2022 11:50

В екатеринбургском парке Маяковского к зиме появится новая лыжная база

В руководстве ЦПКиО заявляют, что строительные работы находятся на финишной прямой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Общая протяженность трассы составит больше двух километров

Общая протяженность трассы составит больше двух километров

Фото: Артем КИЛЬКИН

В екатеринбургском парке Маяковского к зиме появится новая лыжная база, общая протяженность трассы составит больше двух километров. В руководстве ЦПКиО заявляют, что строительные работы находятся на финишной прямой, а первые тренировки можно будет провести уже в октябре.

- Как только в городе выпадет достаточно снега, у нас появится благоустроенная освещенная лыжня. Это будет не просто прокат инвентаря, а настоящий лыжный клуб с общей физической подготовкой, образовательными семинарами, спортивными мероприятиями и многим другим

Напомним, в феврале этого года в Нижней Салде открылась лыжная база, которую городу подарил губернатор Свердловской области. Она появилась благодаря победе команды мэров на областном волейбольном турнире, призовой фонд соревнований предусматривает строительство спортивных объектов.