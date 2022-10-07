Многодетной семье из Белоярского, которая судится с опекой, запретили видеться с приемными детьми

Фото: предоставил Виталий Савкин

Многодетная семья Земляных из Белоярского поселка с 30 сентября судится с органами опеки. Дело в том, что последние изъяли из семьи четверых детей согласно приказу о прекращении опеки над несовершеннолетними. Сделали они это, после того, как старшая приемная дочь пожаловалась на жестокое обращение. Всего Земляные воспитывали восемь детей, трое из которых - родные, а пятеро - приемные.

Очередное заседание прошло 5 октября.

- Мы попросили, чтобы еще одну нашу приемную дочь, которая пока живет с нами, органы опеки оставили в покое до очередного заседания, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Виктория Земляная. – Кроме того, нам запретили видеться с приемными детьми. Так что мы с мужем не сможем к ним приехать.

Виктория писала заявление в детский дом Асбеста о том, чтобы увидеться с ребятами.

- Они ответили, что я не являюсь опекуном. Поэтому, посетить их не могу. По психической диагностике такие встречи нанесут вред детям, - вздыхает Виктория.

Следующие заседание по обжалованию иска опеки у Земляных назначено на 17 октября, 2 и 3 ноября.

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