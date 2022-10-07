Первая «Ласточка» из Екатеринбурга в Красноуфимск отправится 17 октября

Билет пассажирам по полному тарифу обойдется в 470 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый скоростной поезд «Ласточка» отправится из Екатеринбурга в Красноуфимск 17 октября. Продажа билетов уже открыта. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Две пары скоростных поездов будут курсировать утром и вечером. Из Екатеринбурга «Ласточки» будут отправляться в 10:27 и 19:37 местного времени, - говорится в сообщении.

Из Красноуфимска составы будут выезжать в 06:50 и 14:19. Поезд будет делать остановки на ВИЗе, станциях «Ревда», «Дружинино», «Бисертский завод» и «Уфимка». Время в дороге составит 3 часа 20 минут. Теперь можно будет добираться без пересадки в Дружинино.

Благодаря запуску «Ласточек» из столицы Урала в Красноуфимск время в пути сократится больше чем на два часа. Билет пассажирам по полному тарифу обойдется в 470 рублей.