За все время пандемии коронавирус был диагностирован у 528 296 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки выявлено 879 случаев коронавируса, 76 заболевших госпитализировали. За этот же период выздоровели 1 284 человека.

Смертей заразившихся коронавирусом за минувшие сутки не зарегистрировано. За все время пандемии скончалось 10 828 человек заболевших новой инфекцией. Всего коронавирус был диагностирован у 528 296 человек.

Отметим, что жителей Свердловской области призывают вакцинироваться от коронавируса. Поставить прививку без предварительной записи можно в выездных пунктах вакцинации. Ознакомиться с графиком их работы можно на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Кроме того, вакцинироваться по-прежнему можно в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.