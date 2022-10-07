Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 9:55

Полеты из Екатеринбурга в Ереван начинает выполнять новый перевозчик

Они будут осуществляться два раза в неделю
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Первый полет запланирован на 19 октября

Первый полет запланирован на 19 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полеты по маршруту Ереван – Екатеринбург – Ереван начинает выполнять новый авиаперевозчик FlyOne. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

- Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю по средам и воскресеньям, - говорится в сообщении.

Первый полет запланирован на 19 октября. До этого авиаперевозчик полеты из столицы Урала не осуществлял.

Вылет из Екатеринбурга будет по средам в 06:30, по воскресеньям – в 06:15. Отправление из Еревана запланировано по средам и воскресеньям в 01:20. В обоих случаях указано местное время.

В Кольцово отметили, что Ереван является востребованным направлением. Сейчас в столицу Армении выполняется семь рейсов в неделю. Их выполняют две авиакомпании. С приходом нового авиаперевозчика число рейсов увеличится до девяти.