В Екатеринбурге на ВИЗе откроют новую школу

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Сегодня,7 октября, мэр Екатеринбурга посетил церемонию закладки основания будущей школы № 41. Школа станет первым объектом, постоянным в рамках частно-государственного партнерства.

- Сегодня мы открываем не типовые школы, а настоящие образовательные центры. И здесь будет культурно-образовательно-спортивный кластер. Строительство школы на тысячу мест планируется завершить к концу 2023 года. А его современная инфраструктура будет востребована не только среди учеников, но и доступна жителям района, – рассказал Алексей Орлов.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Прежнее здание школы было построено в 1936 году. Совсем недавно оно было признано аварийным и непригодным для обучения. Тогда учеников перевели в соседнюю школу. Уже к концу этого учебного года они смогут учиться в современном новом здании.