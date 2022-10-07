В Екатеринбурге в элитном ЖК мужчина постоянно оставляет мусор в лифте

Жильцы предполагают, что мужчина мстит своим соседям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в элитном жилом комплексе «Тверитина, 34» один мужчина постоянно оставляет мусор в лифте. При этом на выбрасываемых коробках он пишет номера других квартир. Жильцы вычислили его по записям с камер видеонаблюдения.

- Натуральный свин. Пятидесятилетний мужик развлекается и гадит соседям в лифте. Надо его как-то остановить: сегодня он мусор выбрасывает, а завтра мочиться будет в лифте, - рассказала одна из жительниц ЖК порталу E1.RU.

Оказалось, что горы мусора в лифте снимает мужчина, снимающий квартиру на 13 этаже. Жильцы предполагают, что мужчина мстит своим соседям за то, что они несколько недель назад пожаловались на него в управляющую компанию.

Мужчина вместе с женой курил прямо на лестничной клетке. Запах от сигарет распространился на несколько этажей. Именно после этого инцидента в лифте стали появляться кучи мусора. Жильцы надеются, что видеодоказательства помогут им выселить арендатора.