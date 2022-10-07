В Асбесте пропал 59-летний мужчина

Фото: ЛизаАлерт

В Асбесте пропал 59-летний Александр Сысолятин. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 октября. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «ЛизаАлерт».

- Был одет в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, кепку темно-малиновую, - сообщается в ориентировке.

Приметы:

Рост: 176 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серые

Волосы: седые, короткая стрижка

С собой: черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: ЛизаАлерт

Напомним, в Екатеринбурге продолжают разыскивать пропавшую 29-летнюю Наталью Елисееву. О ее местонахождении ничего неизвестно с 15 сентября. Мама пропавшей написала обращение к дочери.