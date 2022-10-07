Сергей работал оператором доменных печей на заводе. Фото: скриншот из видео

Житель Серова рассказал, как ему пришла повестка на завод. Видео «Русский человек – защитник Донбасса» было опубликовано в паблике «Вежливые люди» «ВКонтакте». Сергей работал оператором доменных печей на заводе. Повестка пришла ему на рабочее место. По словам мобилизованного, он решил не уклоняться от призыва, хоть сначала принять действительность было непросто.

- Мне звонит мой мастер и говорит, что повестка пришла. Там уже без лишних слов, молчание, принятие, понимание, что надо. Если уже до такого дошло, то выхода нет, надо помогать. Когда вспоминаю о семье, то эмоции берут свое. Так что стараюсь держать себя в руках. И больше думать уже о том, как здесь себя вести. Чтобы они там спали спокойно. Мы здесь. Надо защищать, - рассказывает Сергей на видео, едва сдерживая слезы.

Ранее мы рассказывали о том, что как мэр Екатеринбурга высказался о частичной мобилизации.

Напомним, 6 октября актер из екатеринбургского драмтеатра ушел добровольцем на спецоперацию.