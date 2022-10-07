Эдуард Россель предложил использовать полигон в Нижнем Тагиле для подготовки 1000 снайперов

Эдуард Россель выступил в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) накануне своего 85-летия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель сегодня, 7 октября, высказал идею о том, как можно было бы использовать полигон в районе Нижнего Тагила, на котором раньше проводилась выставка вооружений. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM)

- Там можно было бы готовить кадры, которые могут носить оружие, - отметил Эдуард Россель. - Я бы рекомендовал собрать ребят и девчат, которые родились со знаком Весы, как я - это уравновешенные и спокойные люди - и подготовить на том полигоне 1000 снайперов. Там можно было бы организовать подготовку за копейки. Дальность стрельбы там большая. Потом этих снайперов можно было бы направить (в зону СВО). И каждый день число фашистов уменьшалось бы на 1000 человек. Выставка вооружений Russia Arms Expo проводилась в Свердловской области с 2000 по 2015 год. Ее посещали представители многих зарубежных делегаций. Впоследствии ее перенесли в Подмосковье.