Эдуард Россель рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совета Федерации

Эдуард Россель рассказал о своих планах в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 ФМ) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эдуард Россель, первый губернатор Свердловской области и теперь уже бывший член Совета Федерации рассказал, что не планирует отдыхать на пенсии. Накануне своего 85-летнего юбилея в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) он объяснил, чем теперь будет заниматься.

- Павел Николаевич Демидов на 41 год раньше Нобелевской премии стал выделять деньги для поддержания рукастых и головастых людей - не академиков, - объяснил в эфире Эдуард Россель. - После революции 1917 года эта Демидовская премия прекратила свое существования. А я 30 лет назад восстановил фонд имени Демидовых и мы восстановили Демидовские премии. Теперь я хочу, чтобы она стала мировой премией. Рукастых и головастых людей в мире очень много. И я хочу, чтобы все, что они придумают, пришло в Свердловскую область. А мы бы это использовали. Речь идет о восстановлении международной премии.

Также Эдуард Россель будет советником губернатора.

- Я буду советником по любым вопросам: машиностроение, металлургия, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, культура, спорт... Я могу в любом вопросе дать совет, если потребуется, - отметил Эдуард Россель. - Также Евгений Владимирович Куйвашев попросил меня возглавить туристический кластер. Свердловская область имеет огромный потенциал. На туризме мы можем зарабатывать даже больше, чем на промышленности. Постараюсь заложить основы туризма и возглавить этот кластер.