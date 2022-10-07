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Общество7 октября 2022 8:50

На горячей линии по мобилизации на Урале будут оказывать психологическую поддержку

Ей займутся студенты старших курсов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Психологи будут находиться рядом с операторами

Психологи будут находиться рядом с операторами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горячей линии по вопросам частичной мобилизации в Свердловской области будут оказывать психологическую поддержку. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам „Клиническая психология“ и „Социальная работа“, а также преподавателей, - рассказала директора гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

Психологи будут находиться рядом с операторами. При необходимости они возьмут трубку и помогут справиться с эмоциями звонящему. Также они окажут собеседнику поддержку.

Кроме того, студенты проведут работу с операторами, на которых ложится большая эмоциональная нагрузка. Для них сделают тренинги, во время которых операторы будут оттачивать профессиональные навыки и работать с выгоранием.

Горячая линия 122 для мобилизованных в Свердловской области рдействует с 22 сентября. До этого операторы колл-центра консультировали граждан по вопросам коронавируса и других проблем, связанных со здоровьем. Корреспонденты «КП-Екатеринбург» побывали в центре и посмотрели, как он работает.