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Общество7 октября 2022 8:17

Свердловский бизнесмен поручал сотрудникам писать негативные отзывы на конкурента

УФАС выдало ему предупреждение
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Теперь предпринимателю нужно удалить комментарии

Теперь предпринимателю нужно удалить комментарии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский предприниматель, действовавший под маркой XenonShop96.ru, поручал своим сотрудникам писать негативные отзывы на конкурента Svetodiod96.ru. Обе компании специализируются на автосвете и ведут деятельность в Екатеринбурге. Об этом сообщает УФАС по Свердловской области.

- Предприниматель, действовавший под маркой XenonShop96.ru, дал указание своим работникам написать негативные отзывы на своего конкурента и разместить их в «2ГИС», «Яндекс» и «Фламп», - говорится в сообщении.

Сотрудники оставили отзывы, хотя никогда не пользовались услугами Svetodiod96.ru. Статья 14.1 Закона о защите конкуренции запрещает недобросовестную конкуренцию путем дискредитации. Свердловское УФАС выдало предпринимателю, действовавшему под маркой XenonShop96.ru, предупреждение. Теперь ему нужно будет до 21 октября 2022 года удалить негативные отзывы.