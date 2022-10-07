Свердловский бизнесмен поручал сотрудникам писать негативные отзывы на конкурента

Теперь предпринимателю нужно удалить комментарии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский предприниматель, действовавший под маркой XenonShop96.ru, поручал своим сотрудникам писать негативные отзывы на конкурента Svetodiod96.ru. Обе компании специализируются на автосвете и ведут деятельность в Екатеринбурге. Об этом сообщает УФАС по Свердловской области.

- Предприниматель, действовавший под маркой XenonShop96.ru, дал указание своим работникам написать негативные отзывы на своего конкурента и разместить их в «2ГИС», «Яндекс» и «Фламп», - говорится в сообщении.

Сотрудники оставили отзывы, хотя никогда не пользовались услугами Svetodiod96.ru. Статья 14.1 Закона о защите конкуренции запрещает недобросовестную конкуренцию путем дискредитации. Свердловское УФАС выдало предпринимателю, действовавшему под маркой XenonShop96.ru, предупреждение. Теперь ему нужно будет до 21 октября 2022 года удалить негативные отзывы.