В свердловских колониях в 2022 году сократилось число заключенных

Наблюдается устойчивая тенденция снижения количества спецконтингента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительных колониях Свердловской области в 2022 году снизилось число заключенных. В учреждениях, в том числе в следственных изоляторах, содержится 19 525 человек. В 2021 году на их было 20 312 человек. Об том сообщает ГУФСИН России по региону.

- В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения количества спецконтингента в свердловских колониях, - рассказали там.

В ГУФСИН отметили, что многие осужденные теперь отбывают наказание в исправительных центрах ГУФСИН. В октябре такой центр на 97 человек откроется на предприятии в Верхней Туре.

По последним данным, численность осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, составила 8 359 человек. Больше всего в колониях производят изделий металлообработки и деревообработки, мебели и швейной продукции.

В 2021 году свердловское ГУФСИН сообщало, что число осужденных и обвиняемых достигло исторического минимума. За 11 лет оно снизилось с 43-44 тысяч до 20 тысяч человек.